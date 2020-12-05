Строительство «Северного потока-2» возобновили. Фото: РБК

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Строительство российского газопровода «Северный поток-2» 5 декабря должно возобновиться в водах Германии.

Строители должны заняться укладкой труб, а работы будет выполнять специализированная баржа «Фортуна», которая ходит под российским флагом. Подводные операции запланированы с 5 по 31 декабря. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии.

Еще 27 ноября немецкое морское агентство разместило сообщение для моряков о проведении в этом же районе в тех же координатах подводной укладки труб на двух параллельных нитях неназванного трубопровода. В компании Nord Stream 2 подтвердили, что речь идет о возобновлении строительства газопровода, но лишь в водах Германии.

По состоянию на утро 5 декабря судно «Фортуна» еще находится в немецком порту Висмар.

Напомним, США усилили давление на компании из стран Европейского Союза, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток». Белый дом контактирует с компаниями и предупреждает их о возможных санкциях.