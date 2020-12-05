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Ракурс
Способ продлить жизнь на 10 лет назвали ученые. Фото: gruzdevv.ru

Способ продлить жизнь на 10 лет назвали ученые

5 дек 2020, 10:15
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Жизнь человека можно продлить на 10 лет, если придерживаться определенных правил.

Ученые из США проанализировали причины смерти и способы жизни пенсионеров и пенсионерок в 11 странах Европы. Они сделали вывод, что правильное питание, отсутствие стресса, а также отказ от курения и умеренное употребление алкоголя может увеличить продолжительность жизни человека на десять лет. Научную работу опубликовали на сайте Национальной медицинской библиотеки США.

Ученые советуют придерживаться средиземноморской диеты, поскольку она богата фруктами, овощами и цельнозерновыми. По словам ученых, такая пища снизит риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, метаболического синдрома и ухудшения работы мозга.


Если же человек откажется от курения и не будет употреблять спиртное большими дозами, то риск смерти снижается на 17−18 процентов. Также на продление жизни влияет и стресс, поскольку риск преждевременной смерти у счастливых людей снижается почти на четыре процента.

Напомним, британские ученые установили, что с три периода жизни человека, когда употребление спиртного наносит человеку большой вред независимо от дозы.

Источник: Ракурс


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