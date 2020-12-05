Спосіб продовжити життя на 10 років назвали вчені. Фото: gruzdevv.ru

https://racurs.ua/ua/n147367-sposib-prodovjyty-jyttya-na-10-rokiv-nazvaly-vcheni.html

Ракурс

Життя людини можна продовжити на 10 років, якщо дотримуватися певних правил.

Вчені зі США проаналізували причини смерті та способи життя пенсіонерів та пенсіонерок в 11 країнах Європи. Вони зробили висновок, що правильне харчування, відсутність стресу, а також відмова від куріння і помірне вживання алкоголю можуть збільшити тривалість життя людини на десять років. Наукову роботу опублікували на сайті Національної медичної бібліотеки США.

Науковці радять дотримуватися середземноморської дієти, оскільки вона багата фруктами, овочами та цільнозерновими. За словами вчених, така їжа знизить ризик серцево-судинних і онкологічних захворювань, метаболічного синдрому і погіршення роботи мозку.

Якщо ж людина відмовиться від куріння та не вживатиме спиртне великими дозами, то ризик смерті знижується на 17−18 відсотків. Також на продовження життя впливає і стрес, оскільки ризик передчасної смерті у щасливих людей знижується майже на чотири відсотки.

Нагадаємо, британські вчені встановили, що с три періоди життя людини, коли вживання спиртного завдає людині найбільшої шкоди незалежно від дози.