Сильний вітер прогнозують в Україні. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n147366-sylnyy-viter-prognozuut-v-ukrayini-yak-vberegtysya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 5 грудня погіршиться — синоптики прогнозують шквали.

Сильні пориви вітру в західних областях сягатимуть 15−20 м/с. Через негоду оголосили перший рівень небезпечності. Про це повідомив український Гідромецтентр.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій нагадали, що внаслідок поривів вітру ламаються дерева, рекламні конструкції, пошкоджуються покрівлі будівель тощо. Тому варто дотримуватися певних правил, щоб вберегтися.

Всі вікна в будинку або квартирі при сильних шквальних вітрах повинні бути щільно зачинені. А з балконів та лоджій у містах треба прибрати абсолютно всі предмети, які можуть при шквалі випасти назовні — горщики, банки, ящики, пляшки тощо.

На вулиці під час поривів вітру теж треба бути уважними й триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі та дерев, особливо тополь. Паркувати машину під деревами теж не варто.

У разі сильного вітру необхідно сховатися в найближчому будинку або природному укритті. А вдома під час негоди треба триматися подалі від вікон.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що в західних областях сьогодні вдень повітря прогріється до 5−12° вище нуля. Сьогодні в низці західних областей очікується потепління.