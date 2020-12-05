Сильный ветер прогнозируют в Украине. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n147366-silnyy-veter-prognoziruut-v-ukraine-kak-uberechsya-karta.html

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Погода в Украине 5 декабря ухудшится — синоптики прогнозируют шквалы.

Сильные порывы ветра в западных областях будут достигать 15−20 м/с. Из-за непогоды объявили первый уровень опасности. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям напомнили, что в результате порывов ветра ломаются деревья, рекламные конструкции, повреждаются кровли зданий и тому подобное. Поэтому стоит придерживаться определенных правил, чтобы уберечься.

Все окна в доме или квартире при сильных шквальных ветрах должны быть плотно закрыты. А с балконов и лоджий в городах надо убрать абсолютно все предметы, которые могут при шквале выпасть наружу — горшки, банки, ящики, бутылки и тому подобное.

На улице во время порывов ветра тоже надо быть внимательными и держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев, особенно тополей. Парковать машину под деревьями тоже не стоит.

В случае сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем доме или естественном укрытии. А дома во время непогоды надо держаться подальше от окон.

Напомним, синоптики обещали, что в западных областях сегодня днем воздух прогреется до 5−12° выше нуля. Сегодня в ряде западных областей ожидается потепление.