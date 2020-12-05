Более 700 детей подхватили COVID-19 в Украине за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n147365-bolee-700-detey-podhvatili-covid-19-v-ukraine-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Коронавирусом в Украине за сутки инфицировались 13 тыс. 825 человек. Заболели вчера, в частности, 713 детей и 629 медработников.
В больницы вчера попали 1 тыс. 504 человека, а 226 пациентов скончались. Побороть коронавирус смогли 14 тыс. 724 украинца. Также за сутки медики совершили 67 тыс. 533 тестирования на COVID-19. Об этом 5 декабря сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
По словам Степанова, за 4 декабря наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве — 1 тыс. 541 больной. На Днепропетровщине заразились 1 тыс. 58 жителей, а в Одесской области — 1 тыс. 15 человек.
Глава Минздрава отметил, что за все время пандемии в Украине заболели уже 801 тыс. 716 человек. Выздоровели от коронавируса 412 тыс. 533 человека, а умерли 13 тыс. 421 пациентов.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев — 78 тыс. 291 случай;
- Винницкая область —18 тыс. 476 случаев;
- Волынская область — 25 тыс. 793 случая;
- Днепропетровская область — 43 тыс. 282 случая;
- Донецкая область — 25 тыс. 113 случаев;
- Житомирская область — 31 тыс. 539 случаев;
- Закарпатская область — 24 тыс. 330 случаев;
- Запорожская область — 35 тыс. 722 случая;
- Ивано-Франковская область — 39 тыс. 58 случаев;
- Киевская область — 42 тыс. 410 случаев;
- Кировоградская область — 6 тыс. 71 случай;
- Луганская область — 6 тыс. 910 случаев;
- Львовская область —49 тыс. 380 случаев;
- Николаевская область — 20 тыс. 734 случая;
- Одесская область —50 тыс. 146 случаев;
- Полтавская область — 24 тыс. 937 случаев;
- Ровенская область — 33 тыс. 192 случая;
- Сумская область —32 тыс. 684 случая;
- Тернопольская область — 29 тыс. 366 случаев;
- Харьковская область — 58 тыс. 622 случая;
- Херсонская область — 11 тыс. 731 случай;
- Хмельницкая область —31 тыс. 856 случаев;
- Черкасская область — 26 тыс. 232 случая;
- Черновицкая область — 34 тыс. 924 случая;
- Черниговская область — 20 тыс. 917 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что карантин выходного дня был эффективным и ситуация с коронавирусом в Украине контролируемая. Поэтому глава государства рекомендовал правительству не объявлять локдаун в декабре 2021 года.