Более 700 детей подхватили COVID-19 в Украине за сутки. Фото:

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Ракурс

Коронавирусом в Украине за сутки инфицировались 13 тыс. 825 человек. Заболели вчера, в частности, 713 детей и 629 медработников.

В больницы вчера попали 1 тыс. 504 человека, а 226 пациентов скончались. Побороть коронавирус смогли 14 тыс. 724 украинца. Также за сутки медики совершили 67 тыс. 533 тестирования на COVID-19. Об этом 5 декабря сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

По словам Степанова, за 4 декабря наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве — 1 тыс. 541 больной. На Днепропетровщине заразились 1 тыс. 58 жителей, а в Одесской области — 1 тыс. 15 человек.

Глава Минздрава отметил, что за все время пандемии в Украине заболели уже 801 тыс. 716 человек. Выздоровели от коронавируса 412 тыс. 533 человека, а умерли 13 тыс. 421 пациентов.

Количество заболеваний в регионах:

Киев — 78 тыс. 291 случай;

Винницкая область —18 тыс. 476 случаев;

Волынская область — 25 тыс. 793 случая;

Днепропетровская область — 43 тыс. 282 случая;

Донецкая область — 25 тыс. 113 случаев;

Житомирская область — 31 тыс. 539 случаев;

Закарпатская область — 24 тыс. 330 случаев;

Запорожская область — 35 тыс. 722 случая;

Ивано-Франковская область — 39 тыс. 58 случаев;

Киевская область — 42 тыс. 410 случаев;

Кировоградская область — 6 тыс. 71 случай;

Луганская область — 6 тыс. 910 случаев;

Львовская область —49 тыс. 380 случаев;

Николаевская область — 20 тыс. 734 случая;

Одесская область —50 тыс. 146 случаев;

Полтавская область — 24 тыс. 937 случаев;

Ровенская область — 33 тыс. 192 случая;

Сумская область —32 тыс. 684 случая;

Тернопольская область — 29 тыс. 366 случаев;

Харьковская область — 58 тыс. 622 случая;

Херсонская область — 11 тыс. 731 случай;

Хмельницкая область —31 тыс. 856 случаев;

Черкасская область — 26 тыс. 232 случая;

Черновицкая область — 34 тыс. 924 случая;

Черниговская область — 20 тыс. 917 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что карантин выходного дня был эффективным и ситуация с коронавирусом в Украине контролируемая. Поэтому глава государства рекомендовал правительству не объявлять локдаун в декабре 2021 года.