Драка депутатов на сессии облсовета. Фото: dumskaya.net

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Масштабные драки произошли 4 декабря в Одесском облсовете, который более 12 часов не мог начать первую сессию из-за блокирования трибуны представителями «Оппозиционной платформы — За жизнь», «Партии Шария» и «За будущее».

В разборках приняли участие несколько десятков человек — депутаты облсовета и их коллеги из Верховной Рады и муниципального собрания. В результате драки пострадали полицейский и народный депутат. Медицинская помощь понадобилась женщине-депутату ВРУ, которая получила ушиб плеча. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Пострадавшая заявила, что ее ударил полицейский, в главке уже назначили служебное расследование. Кроме того, что во время драки депутатов травмы получил один из правоохранителей, которого «скорая» доставила в больницу. По факту насилия в отношении работника правоохранительного органа решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификацией уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 345 УК

По информации СМИ, первая сессия областного совета должна была начаться в 11.00 4 декабря. Впрочем, из-за блокирования трибуны представителями партий ОПЗЖ, «Партии Шария» и «За будущее» заседание началось более чем через 12 часов — в 23.20. На сессии новым руководителем Одесского областного совета избрали представителя политической партии «Слуга народа» Григория Диденко.

Напомним, депутаты Одесского городского совета от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и «Партии Шария» требовали проводить заседание сессии на русском языке.