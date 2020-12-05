Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Бійка депутатів на сесії облради. Фото: dumskaya.net

Сесія Одеської облради відбулася після 12 годин бійок — що сталося (ВІДЕО)

5 гру 2020, 08:40
999

Масштабні бійки сталися 4 грудня в Одеській облраді, яка понад 12 годин не могла розпочати першу сесію через блокування трибуни представниками «Опозиційної платформи — За життя», «Партії Шарія» та «За майбутнє".

У розбірках взяли участь кілька десятків осіб — депутати облради та їхні колеги з Верховної Ради та муніципальних зборів. Внаслідок бійки постраждали поліцейський і народний депутат. Медична допомога знадобилася жінці-депутату ВРУ, яка дістала забій плеча. Про це повідомила прес-служба Головного управління Нацполіції в Одеської області.

Постраждала заявила, що її вдарив поліцейський, у главку вже призначили службове розслідування. Крім того, що під час бійки депутатів травми дістав один з правоохоронців, якого «швидка» доставила в лікарню. За фактом насильства щодо працівника правоохоронного органу вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 КК

За інформацією ЗМІ, перша сесія обласної ради мала початися об 11.00 4 грудня. Утім, через блокування трибуни представниками партій ОПЗЖ, «Партії Шарія» та «За майбутнє" засідання почалося більш як через 12 годин — о 23.20. На сесії новим керівником Одеської обласної ради обрали представника політичної партії «Слуга народу» Григорія Діденка.


Нагадаємо, депутати Одеської міської ради від «Опозиційної платформи — За життя» та «Партії Шарія» вимагали проводити засідання сесії російською мовою.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів