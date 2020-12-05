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Понад 700 дітей підхопили COVID-19 в Україні за добу. Фото:

Понад 700 дітей підхопили COVID-19 в Україні за добу (ІНФОГРАФІКА)

5 гру 2020, 09:09
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Коронавірусом в Україні за добу інфікувалися 13 тис. 825 осіб. Захворіли вчора, зокрема, 713 дітей та 629 медпрацівників.

До лікарень вчора потрапили 1 тис. 504 особи, а 226 пацієнтів померли. Побороти коронавірус змогли 14 тис. 724 українці. Також за добу медики здійснили 67 тис. 533 тестування на COVID-19. Про це 5 грудня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

За словами Степанова, за 4 грудня найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві — 1 тис. 541 хворий. На Дніпропетровщині заразилися 1 тис. 58 мешканців, а в Одеській області — 1 тис. 15 осіб.

Глава МОЗ відзначив, що за весь час пандемії в Україні захворіли вже 801 тис. 716 осіб. Одужали від коронавірусу 412 тис. 533 особи, а померли 13 тис. 421 пацієнтів.

Кількість захворювань у регіонах:

  • Київ — 78 тис. 291 випадок;
  • Вінницька область — 18 тис. 476 випадків;
  • Волинська область — 25 тис. 793 випадки;
  • Дніпропетровська область — 43 тис. 282 випадки;
  • Донецька область — 25 тис. 113 випадків;
  • Житомирська область — 31 тис. 539 випадків;
  • Закарпатська область — 24 тис. 330 випадків;
  • Запорізька область — 35 тис. 722 випадки;
  • Івано-Франківська область — 39 тис. 58 випадків;
  • Київська область — 42 тис. 410 випадків;
  • Кіровоградська область — 6 тис. 71 випадок;
  • Луганська область — 6 тис. 910 випадків;
  • Львівська область — 49 тис. 380 випадків;
  • Миколаївська область — 20 тис. 734 випадки;
  • Одеська область — 50 тис. 146 випадків;
  • Полтавська область — 24 тис. 937 випадків;
  • Рівненська область — 33 тис. 192 випадки;
  • Сумська область — 32 тис. 684 випадки;
  • Тернопільська область — 29 тис. 366 випадків;
  • Харківська область — 58 тис. 622 випадки;
  • Херсонська область — 11 тис. 731 випадок;
  • Хмельницька область — 31 тис. 856 випадків;
  • Черкаська область — 26 тис. 232 випадки;
  • Чернівецька область — 34 тис. 924 випадки;
  • Чернігівська область — 20 тис. 917 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

COVID-19 в Україні за добу. Інфографіка: РНБО


COVID-19 в Україні за добу. Інфографіка: СНБО

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що карантин вихідного дня був ефективним і ситуація з коронавірусом в Україні контрольована. Тому глава держави рекомендував уряду не оголошувати локдаун в грудні 2021 року.

Джерело: Ракурс


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