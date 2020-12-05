Понад 700 дітей підхопили COVID-19 в Україні за добу. Фото:

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Коронавірусом в Україні за добу інфікувалися 13 тис. 825 осіб. Захворіли вчора, зокрема, 713 дітей та 629 медпрацівників.

До лікарень вчора потрапили 1 тис. 504 особи, а 226 пацієнтів померли. Побороти коронавірус змогли 14 тис. 724 українці. Також за добу медики здійснили 67 тис. 533 тестування на COVID-19. Про це 5 грудня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

За словами Степанова, за 4 грудня найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві — 1 тис. 541 хворий. На Дніпропетровщині заразилися 1 тис. 58 мешканців, а в Одеській області — 1 тис. 15 осіб.

Глава МОЗ відзначив, що за весь час пандемії в Україні захворіли вже 801 тис. 716 осіб. Одужали від коронавірусу 412 тис. 533 особи, а померли 13 тис. 421 пацієнтів.

Кількість захворювань у регіонах:

Київ — 78 тис. 291 випадок;

Вінницька область — 18 тис. 476 випадків;

Волинська область — 25 тис. 793 випадки;

Дніпропетровська область — 43 тис. 282 випадки;

Донецька область — 25 тис. 113 випадків;

Житомирська область — 31 тис. 539 випадків;

Закарпатська область — 24 тис. 330 випадків;

Запорізька область — 35 тис. 722 випадки;

Івано-Франківська область — 39 тис. 58 випадків;

Київська область — 42 тис. 410 випадків;

Кіровоградська область — 6 тис. 71 випадок;

Луганська область — 6 тис. 910 випадків;

Львівська область — 49 тис. 380 випадків;

Миколаївська область — 20 тис. 734 випадки;

Одеська область — 50 тис. 146 випадків;

Полтавська область — 24 тис. 937 випадків;

Рівненська область — 33 тис. 192 випадки;

Сумська область — 32 тис. 684 випадки;

Тернопільська область — 29 тис. 366 випадків;

Харківська область — 58 тис. 622 випадки;

Херсонська область — 11 тис. 731 випадок;

Хмельницька область — 31 тис. 856 випадків;

Черкаська область — 26 тис. 232 випадки;

Чернівецька область — 34 тис. 924 випадки;

Чернігівська область — 20 тис. 917 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що карантин вихідного дня був ефективним і ситуація з коронавірусом в Україні контрольована. Тому глава держави рекомендував уряду не оголошувати локдаун в грудні 2021 року.