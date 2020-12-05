Будівництво «Північного потоку-2» відновили. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n147368-budivnyctvo-pivnichnogo-potoku-2-vidnovylosya-zmi.html

Ракурс

Будівництво російського газогону «Північний потік-2» 5 грудня повинно відновитися у водах Німеччини.

Будівельники повинні зайнятися укладкою труб, а роботи виконуватиме спеціалізована баржа «Фортуна», яка ходить під російським прапором. Підводні операції заплановані з 5 по 31 грудня. Про це повідомляє РБК із посиланням на Федеральне морське і гідрографічне агентство Німеччини.

Ще 27 листопада німецьке морське агентство розмістило повідомлення для моряків про проведення в цьому ж районі в тих же координатах підводного укладання труб на двох паралельних нитках неназваного трубопроводу. У компанії Nord Stream 2 підтвердили, що мова йде про відновлення будівництва газогону, але лише в водах Німеччини.

Станом на ранок 5 грудня судно «Фортуна» ще перебуває у німецькому порту Вісмар.

Нагадаємо, США посилили тиск на компанії з країн Європейського Союзу, які беруть участь у будівництві газогону «Північний потік». Білий дім контактує з компаніями і попереджає їх про можливі санкції.