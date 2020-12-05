Пістолет Джеймса Бонда Walther PP. Фото: knowhow.pp.ua

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Ракурс

Пістолет із фільму про Джеймса Бонда, де агента 007 грав Шон Коннері, продали на аукціоні.

Зброя британського агента, а саме пістолет Walther PP з фільму «Доктор Ноу», пішла з молотка за 256 тис. дол. З того часу «Вальтер» став основною зброєю Бонда. Лот спочатку оцінювався у 150−200 тис. дол. Про це повідомляє Reuters.

Також на цьому аукціоні за 108 тис. дол. продали шолом пілота-винищувача, який носив Том Круз в «Кращому стрілці». А кашкет офіцера ВМС, який Круз носив в фільмі «Кілька хороших хлопців» пішов із молотка за 9 тис. 375 дол. Меч катана, який використовував Брюс Вілліс у фільмі «Кримінальне чтиво» продали за 35,2 тис. дол. За цей лот вилучили вп’ятеро більше коштів, ніж було заявлено.

Нагадаємо, у серпні в США на аукціоні Sotheby’s продали автомобіль Aston Martin DB5, який оснащений низкою кіношно-шпигунських пристроїв і знімався у фільмах про британського шпигуна Джеймса Бонда. Транспортний засіб пішов із молотка за 6,4 млн дол.