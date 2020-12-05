Масштабну гуманітарну кризу спрогнозували в ООН. Фото: УНН

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Гуманітарна криза, найважча з часів закінчення Другої світової війни, загрожує людству у 2021 році.

Через пандемію коронавірусу кількість людей, які можуть померти від голоду, зросла з прогнозованих 135 млн до 270 млн осіб. Про це заявив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі під час свого виступу на спеціальній сесії Генасамблеї ООН з питань боротьби з COVID-19, передає «Громадське радіо».

Бізлі закликав світових лідерів і міжнародні організації приділити увагу фінансуванню боротьби з голодом і подоланню причин міграції у світі. За його словами, уникнути кризи заважає відсутність ресурсів, бо вони були витрачені на боротьбу з поширенням коронавірусу.

В ООН відзначили, що на боротьбу з пандемією витратили 19 трлн дол., а на боротьбу з гуманітарною кризою грошей вже може не вистачити.

Нагадаємо, в Управлінні ООН з координації гуманітарних справ в Україні заявили, що пандемія коронавірусу може спричинити в Україні найгіршу рецесію за десятиріччя. Фахівці вважають, що через падіння економіки понад 9 млн українців можуть опинитися в бідності.