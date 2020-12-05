Moderna пообещала поставить Евросоюзу 300 млн доз вакцины. Фото:

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Ракурс

Компания Moderna может обеспечить Европейскому Союзу гораздо большее количество вакцин от коронавирус, чем заказанные 80 млн.

«Модерна» способна поставить Евросоюзу 300 млн доз препарата, производственные мощности компании позволяют это сделать. В корпорации обещают поставить ЕС те объемы вакцины, которые предусмотрены на 2021 год специальной комиссией. Об этом 5 декабря в интервью радиостанции France Info заявил глава американской корпорации Moderna Стефан Бансель.

США отнюдь не являются главным рынком для компании. Из тех 500 млн-1 млрд доз, которые мы наметили сделать, мы предполагаем поставить вне этой страны больше, чем в самой стране, — отметил Бансель.

Ранее в компании Moderna заявили, что их вакцина обеспечивает у 94% людей стопроцентную защиту от COVID-19 при заражении коронавирусом.

Напомним, на прошлой неделе Великобритания утвердила вакцину от коронавирусной болезни COVID-19, разработку которой осуществляли компании Pfizer и BioNTech. Британское правительство уже заказало 40 млн доз вакцины от коронавируса. Этого количества должно хватить для вакцинирования 20 млн человек, поскольку вакцина требует двукратного введения

В ВОЗ заявили, что вакцины от коронавируса позволят прийти к «новой нормальности» только в сочетании с сохранением всех имеющихся мер по контролю над пандемией.