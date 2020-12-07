Лукашенко. Фото: Еспресо

https://racurs.ua/ua/n147445-lukashenko-obizvav-mityngariv-darmoyidamy-ta-pryrivnyav-yih-do-zlochynciv-video-zayavy.html

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Олександр Лукашенко, президент Білорусі, наказав представникам влади примусово працевлаштувати «безробітних протестунів» і «дармоїдів, які тиняються».

Він назвав протестувальників майбутніми злочинцями. Про це Лукашенко заявив під час наради про роботу економіки у 2020 році та прогнози розвитку країни на 2021-й, передає «БелТА».

Негайно зайнятися працевлаштуванням безробітних з органами міліції, залучити того, кого ви вважаєте за потрібне, негайно поставити на облік усіх дармоїдів, які тиняються, і змусити їх працювати, — сказав він.

Також Лукашенко назвав майбутніми злочинцями людей, які «не працюють і вештаються». Він додав, що протестувальники «підкидають» владі злочини.

Як відомо, протести в Білорусі тривають уже понад 100 днів через президентські вибори. Проти учасників акцій протесту за цей час порушили понад 900 кримінальних справ, у країні регулярно розганяють акції протестів та жорстко затримують мітингарів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Білорусь стає ядерною державою після відкриття атомної електростанції, вважає президент Білорусі Олександр Лукашенко. Лукашенко відвідав Білоруську атомну електростанцію й назвав її запуск історичною подією. Перед цим глава держави попередньо оглянув територію БелАЕС з літака.