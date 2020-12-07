Транспорт працюватиме з обмеженнями – локдаун в Україні,. фото — УП

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Під час локдауну міжміське та міжнародне сполучення не скасовуватимуть. Про умови роботи транспорту під час посилення карантину, які планують запровадити на початку наступного року, розповіли в уряді.

Громадський транспорт працюватиме зі значними обмеженнями. Про це міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов розповів в ефірі телеканалу «Україна 24».

У разі запровадження локдауну для українців в’їзд та виїзд з країни буде відкритим. Також не планують запроваджувати обмеження на міжнародне сполучення. Міністр пояснив, чому під час можливого жорсткого карантину в січні роботу громадського транспорту хочуть продовжити та не закривати міжміське сполучення, хоч багато пасажирів ігнорують масковий режим.

Від того, що стаються ДТП, ми не перестаємо користуватися автомобілями. В цьому випадку це більше питання самоконтролю. Якщо подивитись пропозиції, які ми озвучили, то мова йде про фактичне користування транспортом зі ще більшими обмеженнями — з користуванням виключно сидячих місць, — сказав Немчінов.

Також він нагадав, що на початку карантину в Україні була проблема з доїздом медиків та загалом громадян, які залишилися працювати.

У такому випадку епідеміологи прорахували варіанти та пропонують зі значними обмеженнями, з використанням виключно сидячих місць дозволити користування громадським транспортом, а також міжрайонне та міжобласне сполучення, — наголосив міністр.

Нагадаємо, 4 грудня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що МОЗ запропонує уряду запровадити карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня тривалістю три тижні. Локдаун в Україні прем'єр-міністр Денис Шмигаль обіцяє не запроваджувати без попереднього інформування громадян. Рішення щодо посилення карантинних обмежень в Україні наразі розробляють та повідомлять про нього щонайменше за сім днів до впровадження.