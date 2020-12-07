Транспорт будет работать с ограничениями – локдаун в Украине, фото — УП

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Во время локдауна междугороднее и международное транспортное сообщение не отменят. Об условиях работы транспорта во время усиления карантина, который планируют ввести в начале следующего года, рассказали в правительстве.

Общественный транспорт будет работать со значительными ограничениями. Об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

В случае введения локдауна для украинцев въезд и выезд из страны будет открытым. Также не планируют вводить ограничения на международное транспортное сообщение.

Министр рассказал, почему во время возможного жесткого карантина в январе работу общественного транспорта хотят продлить и не закрывать междугороднее транспортное сообщение, хотя многие пассажиры игнорируют масочный режим.

От того, что происходят ДТП, мы не перестаем пользоваться автомобилями. В данном случае это больше вопрос самоконтроля. Если посмотреть предложения, которые мы озвучили, то речь идет о фактическом пользовании транспортом с еще большими ограничениями — с использованием исключительно сидячих мест, — сказал Немчинов.

Также он напомнил, что в начале карантина в Украине была проблема с доездом медиков и граждан, которые продолжили работать.

В таком случае эпидемиологи просчитали варианты и предлагают со значительными ограничениями, с использованием исключительно сидячих мест позволить пользоваться общественным транспортом, — отметил министр.



Напомним, 4 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав предложит правительству ввести карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января продолжительностью три недели.

Локдаун в Украине премьер-министр Денис Шмыгаль обещает не вводить без предварительного информирования граждан. Решение об усилении карантинных ограничений в Украине сейчас разрабатывают и сообщат о нем минимум за семь дней до внедрения.