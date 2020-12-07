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Ракурс
Партия венгров устроила демарш на сессии Закарпатского облсовета. Фото: pmg.ua

Партия венгров устроила демарш на сессии Закарпатского облсовета (ВИДЕО)

7 дек 2020, 15:57
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Представители партии венгров Украины КМКС 7 декабря покинули первое пленарное заседание первой сессии Закарпатского областного совета.

Фракция этой политической силы в полном составе покинула зал заседаний. Перед голосованием за избрание нового председателя облсовета представитель фракции КМКС заявил, что венгры не будут голосовать в знак протеста против политических преследований. Об этом сообщает местное издание mukachevo.net.

Как известно, на выборах в Закарпатский облсовет 25 октября 2020 года партия КМКС набрала 11,60% голосов и получила восемь мандатов из 64.

Напомним, 30 ноября Служба безопасности Украины провела обыски в частном доме и офисе лидера партии закарпатских венгров КМКС. Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую «Великую Венгрию» и создание этнической автономии на Закарпатье.


Впоследствии стало известно, что прокуратура Закарпатья готовится вручить подозрение лидеру партии закарпатских венгров КМКС Василий Брензовичу.

Источник: Ракурс


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