Cудьи сообщили результаты очередной апелляции по делу Шеремета, фото — УП

https://racurs.ua/n147442-delo-sheremeta-sudi-soobschili-rezultaty-ocherednoy-apellyacii.html

Ракурс

В деле об убийстве Павла Шеремета Апелляционный суд Киева не изменил меру пресечения одному из подозреваемых в убийстве журналиста Андрею Антоненко.

Защита Антоненко 7 декабря убеждал, чтобы подозреваемого отпустили на поруки, однако суд оставил это ходатайство без удовлетворения. Согласно избранной ранее меры пресечения, Антоненко должен находиться под стражей до 19 декабря.

Перед началом заседания суд взяли под усиленную охрану. В зал пропустили участников дела, поручителей и журналистов, но не заслушивали поручителей.

По возвращении из совещательной комнаты судья объявила, что продолжит рассмотрение. Присутствующие в зале суда встретили решение криками «Позор».

О своей готовности взять Антоненко на поруки сообщили около 20 человек.

21 октября Шевченковский районный суд оставил под стражей Антоненко и продлил действие мер для Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Впоследствии под судом между активистами и правоохранителями произошли стычки.

О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в прошлом году в начале декабря. Подозрения предъявили медсестре Дугарь, врачу и волонтерке Кузьменко и музыканту Антоненко.