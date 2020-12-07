Справа Шеремета — судді повідомили результати чергової апеляції, фоото — УП

https://racurs.ua/ua/n147442-sprava-sheremeta-suddi-povidomyly-rezultaty-chergovoyi-apelyaciyi.html

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У справі про вбивство Павла Шеремета Апеляційний суд Києва не змінив запобіжний захід одному з підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку.

Захист Антоненка 7 грудня переконував, аби підозрюваного відпустили на поруки, однак суд залишив це клопотання без задоволення. Відповідно до призначеного раніше запобіжного заходу, Антоненко має перебувати під вартою до 19 грудня.

Перед початком засідання суд взяли під посилену охорону. До зали пропустили учасників справи, поручителів та журналістів, але не заслуховували поручителів.

Після повернення з нарадчої кімнати суддя оголосила, що продовжить розгляд. Присутні в залі суду зустріли рішення вигуками «Ганьба».

Про свою готовність взяти Антоненка на поруки повідомили близько 20 осіб.

21 жовтня Шевченківський районний суд залишив під вартою Антоненка та продовжив дію запобіжних заходів для Юлії Кузьменко та Яни Дугарь. Згодом під судом між активістами та правоохоронцями сталися сутички.

Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо торік на початку грудня. Підозри пред’явили медсестрі Дугарь, лікарю і волонтерці Кузьменко та музиканту Антоненку.