Партія угорців влаштувала демарш на сесії Закарпатської облради. Фото: pmg.ua

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Представники партії угорців України КМКС 7 грудня залишили перше пленарне засідання першої сесії Закарпатської обласної ради.

Фракція цієї політичної сили у повному складі залишила зал засідань. Перед голосуванням за обрання нового голови облради представник фракції КМКС заявив, що угорці не голосуватимуть на знак протесту проти політичних переслідувань. Про це повідомляє місцеве видання mukachevo.net.

Як відомо, на виборах до Закарпатської облради 25 жовтня 2020 року партія КМКС набрала 11,60% голосів та отримала вісім мандатів із 64.

Нагадаємо, 30 листопада Служба безпеки України провела обшуки в приватному будинку та офісі лідера партії закарпатських угорців КМКС. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті.

Згодом стало відомо, що прокуратура Закарпаття готується вручити підозру лідеру партії закарпатських угорців КМКС Василю Брензовичу.