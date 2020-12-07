Воздержаться от массовых гуляний на новогодние праздники призвала ВОЗ

Новорічні свята. Фото: Istock

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Коронавирус в мире продолжает распространяться, а количество новых больных может критически возрасти во время новогодних празднований, которые пройдут в большинстве стран. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает людей остаться дома на праздники, и воздержаться от посиделок с семьей.

В качестве альтернативы ВОЗ предлагает перенести празднование в онлайн. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус в своем видеообращении, которое он опубликовал в Twitter.

По его словам, сейчас ситуация требует того, чтобы общество не расслаблялось. Из-за распространения коронавируса праздники пройдут не так, как обычно, но это не значит, что стоит отказываться от празднования вовсе. Он порекомендовал провести встречу с близкими на улице, сохраняя дистанцию, и надев маски.

Глава ВОЗ предостерег людей от самоуверенности, и попросил не подвергать окружающих риску. Также он посоветовал отказаться от путешествий на праздники, меньше пользоваться общественным транспортом, и не посещать торговые центры в час пик.

Накануне Всемирная организация здравоохранения уже призвала избегать семейных встреч на рождественские праздники и переносить празднование в онлайн. Многие страны готовятся к прыжку заболеваемости после праздников и вводят дополнительные ограничения.

Напомним, ранее мы сообщали, что решение об усилении карантинных ограничений в Украине сейчас разрабатывается, и о нем будет сообщено минимум за семь дней до внедрения. Сейчас 90% опрошенных мэров поддержали полный запрет концертов и ярмарок на Новый год, а еще 60% согласились на установление праздничных елок с ограничением посещения.