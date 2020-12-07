Утриматися від масових гулянь на новорічні свята закликала ВООЗ

Новорічні свята. Фото: Istock

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Коронавірус у світі продовжує поширюватися, та може критично зрости під час новорічних святкувань, які триватимуть у більшості країн. Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) закликає людей залишитися вдома на свята, і утриматися від посиденьок з родиною.

У якості альтернативи ВООЗ пропонує перенести святкування в онлайн. Про це повідомив очільник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус у своєму відеозверненні, яке він опублікував у Twitter.

За його словами, наразі ситуація вимагає того, щоб суспільство не розслаблялося. Через поширення коронавірусу свята пройдуть не так, як зазвичай, але це не означає, що варто відмовлятися від святкування зовсім. Він порекомендував провести зустріч з близькими на вулиці, зберігаючи дистанцію та надягнувши маски.

Очільник ВООЗ застеріг людей від самовпевненості, і попросив не наражати навколишніх на ризик. Також він порадив відмовитися від подорожей на свята, менше користуватися громадським транспортом, і не відвідувати торгові центри в годину пік.

Напередодні Всесвітня організація охорони здоровʼя вже закликала уникати сімейних зустрічей на різдвяні свята і переносити святкування в онлайн. Багато країн уже готуються до стрибка захворюваності після свят і запроваджують додаткові обмеження.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рішення щодо посилення карантинних обмежень в Україні наразі розробляється, і про нього буде повідомлено щонайменше за сім днів до впровадження. Наразі 90% опитаних мерів підтримали повну заборону концертів та ярмарків на Новий рік, а ще 60% погодилися на встановлення святкових ялинок з обмеженням відвідування.