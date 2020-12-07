Лукашенко. Фото: Еспресо

https://racurs.ua/n147445-lukashenko-obozval-mitinguuschih-darmoedami-i-priravnyal-ih-k-prestupnikam-video-zayavleniya.html

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Александр Лукашенко, президент Беларуси, приказал представителям власти принудительно трудоустроить «безработных протестунов» и «слоняющимихся дармоедов».

Он назвал протестующих будущими преступниками. Об этом Лукашенко заявил во время совещания о работе экономики в 2020 году и прогнозах развития страны на 2021-й, передает «БелТА».





Немедленно заняться трудоустройством безработных с органами милиции, привлечь тех, кого считаете нужным, немедленно поставить на учет всех дармоедов, которые слоняются, и заставить их работать, — сказал он.

Также Лукашенко назвал будущими преступниками людей, которые «не работают и бродят». Он добавил, что участники митингов «подбрасывают» власти преступления.

Как известно, протесты в Беларуси продолжаются уже более 100 дней из-за президентских выборов. Против участников акций протеста за это время возбудили более 900 уголовных дел, в стране регулярно разгоняют акции протеста и жестко задерживают митингующих.

Напомним, ранее мы сообщали, что Беларусь становится ядерной державой после открытия атомной электростанции, считает президент Беларуси Александр Лукашенко. Лукашенко посетил Белорусскую атомную электростанцию и назвал ее запуск историческим событием. Перед этим глава государства предварительно осмотрел территорию БелАЕС с вертолета.