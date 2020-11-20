Лукашенко «нашел» центр спецслужб США в Киеве. Фото: скриншот с видео

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Александр Лукашенко, президент Беларуси, заявил о наличии американских спецслужб в Киеве.

Глава соседней страны отметил, что о деятельности американских спецслужб в Украине ему доложила белорусская разведка. Один из таких центров якобы действует в Киеве, а другой — недалеко от Варшавы. Лукашенко уверен, что против него работают самые мощные спецслужбы мира. Об этом он заявил на встрече с работниками завода «Гомсельмаш», передает БЕЛТА.

США — они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно я бы сказал, но мы с русскими, разведки наша и русская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят — умные, талантливые, способные люди, — заявил он.

Также Лукашенко пожаловался, что его режим сейчас «мучают». Кроме того, он назвал дворовые территории возможными очагами гражданской войны весной 2021 года, поскольку, по его словам, большинство белорусов не поддерживают протестные настроения и ситуация может ухудшиться.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что протесты в стране спланировали и организовали Соединенные Штаты Америки, а европейские страны им подыгрывают в этом. Таким образом они хотят натравить Беларусь против России.