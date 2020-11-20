Лукашенко «знайшов» центр спецслужб США в Києві. Фото: Скріншот з відео

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Олександр Лукашенко, президент Білорусі, заявив про наявність американських спецслужб у Києві.

Глава сусідньої країни зазначив, що про діяльність американських спецслужб в Україні йому доповіла білоруська розвідка. Один із таких центрів нібито діє в Києві, а інший — неподалік Варшави. Лукашенко упевнений, що проти нього працюють найпотужніші спецслужби світу. Про це він заявив на зустрічі з працівниками заводу «Гомсільмаш», передає БЕЛТА.

США — вони під Варшавою центр створили, а зараз у Києві створили. Ладно я б сказав, але ми з росіянами, розвідки наша і російська попрацювали, побачили ці центри. Жодного поляка там немає. Це тільки територія. Там усі американці сидять — розумні, талановиті, здібні люди, — заявив він.

Також Лукашенко поскаржився, що його режим наразі «мучать». Крім того, він назвав дворові території можливими осередками громадянської війни навесні 2021 року, оскільки, за його словами, більшість білорусів не підтримують протестні настрої й ситуація може погіршитися.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що протести в країні спланували і організували Сполучені Штати Америки, а європейські країни їм підіграють у цьому. Таким чином вони хочуть направити Білорусь проти Росії.