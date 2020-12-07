Когда страны ЕС получат первые дозы вакцины от COVID-19. Фото: rg.ru

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Первые вакцины против коронавируса могут быть доставлены в государства Евросоюза через три-четыре недели.

Все страны, которые участвуют в совместных закупках ЕС, получат препарат от COVID-19 одновременно. Сейчас властям этих стран необходимо подготовиться к логистике внутри страны, чтобы правильно подготовиться к вакцинации. Об этом заявил представитель Литвы в Европейской комиссии Виргиниюс Синкевичюс, передает BNS.

Важнейшие акценты — обеспечение логистики внутри страны, поддержание необходимых температур и условий, а также обеспечение их доступности не только в городах, но и в районных центрах, — отметил Синкевичюс.



Как известно, вакцины против коронавируса, разработанные фармацевтическими компаниями, сейчас проходят этап проверки в Европейском агентстве по лекарственным средствам. Эти препараты смогут применяться на рынке лишь после соответствующего одобрения.

Напомним, в компании Moderna заявили, что способны поставить странам Евросоюза 300 млн доз вакцины от коронавируса, поскольку производственные мощности корпорации позволяют это сделать. В «Модерне» обещают поставить ЕС те объемы вакцины, которые предусмотрены на 2021 год специальной комиссией.