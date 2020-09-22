Новогоднюю елку в Киеве установят на сказочном пне, фото — Укринформ

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В этом году праздничная елка на зимние праздники в Киеве будет и рекордной, и необычной.

Общая высота конструкции, которую установят на Софийской площади, составит 31 м. Саму же новогоднюю елку поставят на «сказочный пень», в который можно будет зайти, если позволит ситуация с коронавирусом.

В пне будут открываться окна, из которых будут выглядывать совы, сообщил президент компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий. Эта организация обычно организует зимние праздники в центре столицы.

В интервью «Сегодня» он сообщил, что елка будет искусственной, площадь пенька — 34 м, диаметр — 10 м.

Главную елку страны украсят специальной звездой. В этом году елка будет самой высокой среди тех, которые устанавливали на Софийской площади.

Внутри «сказочного пенька» можно будет сфотографироваться. Ель украсят лесными животными, шишками, грибами, желудями. Лампочки сделают в форме свечей.

Вокруг елки на Софийской площади расставят пять фотозон, в которых оборудуют новогодние деревья высотой от 8 до 10 м.

Появится елка и на Контрактовой площади, ее планируют украсить элементами Петриковской росписи.