Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Новорічну ялинку у Києві встановлять на казковому пеньку, фото — Укрінформ

Новорічну ялинку у Києві встановлять на казковому пеньку (ФОТО)

22 вер 2020, 16:15
999

Цьогорічна святкова ялинка на зимові свята буде у Києві і рекордною, і незвичною.

Загальна висота конструкції, яку встановлять на Софійській площі, становитиме 31 м. Саму ж новорічну ялинку поставлять на «казковий пеньок», у який можна буде зайти, якщо дозволить ситуація з коронавірусом.

У пеньку відкриватимуться вікна, з яких визиратимуть сови, повідомив президент компанії Folk Ukraine Ігор Добруцький. Ця організація зазвичай організовує зимові свята у центрі столиці.

В інтерв’ю для «Сегодня» він повідомив, ялинка буде штучною, площа пенька — 34 м, діаметр — 10 м.

Головну ялинку країни прикрасять спеціальної зіркою. Цього року ялинка буде найвищою з-поміж тих, які встановлювали на Софійській площі.

Новорічну ялинку у Києві встановлять на казковому пеньку, фото — Сегодня

Всередині «казкового пенька» можна буде сфотографуватися. Ялина прикрасять лісовими тваринами, шишками, грибами, жолудями. Лампочки зроблять на кшталт свічок.


Навколо ялинки на Софійській площі розставлять п’ять фотозон, у яких обладнають трохи менші новорічні дерева — висотою від 8 до 10 м.

З’явиться ялинка і на Контрактовій площі, її планують прикрасити елементами Петриківського розпису.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів