Новорічну ялинку у Києві встановлять на казковому пеньку, фото — Укрінформ

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Цьогорічна святкова ялинка на зимові свята буде у Києві і рекордною, і незвичною.

Загальна висота конструкції, яку встановлять на Софійській площі, становитиме 31 м. Саму ж новорічну ялинку поставлять на «казковий пеньок», у який можна буде зайти, якщо дозволить ситуація з коронавірусом.

У пеньку відкриватимуться вікна, з яких визиратимуть сови, повідомив президент компанії Folk Ukraine Ігор Добруцький. Ця організація зазвичай організовує зимові свята у центрі столиці.

В інтерв’ю для «Сегодня» він повідомив, ялинка буде штучною, площа пенька — 34 м, діаметр — 10 м.

Головну ялинку країни прикрасять спеціальної зіркою. Цього року ялинка буде найвищою з-поміж тих, які встановлювали на Софійській площі.

Всередині «казкового пенька» можна буде сфотографуватися. Ялина прикрасять лісовими тваринами, шишками, грибами, жолудями. Лампочки зроблять на кшталт свічок.

Навколо ялинки на Софійській площі розставлять п’ять фотозон, у яких обладнають трохи менші новорічні дерева — висотою від 8 до 10 м.

З’явиться ялинка і на Контрактовій площі, її планують прикрасити елементами Петриківського розпису.