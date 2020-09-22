Померла мати Сильвестра Сталлоне — новини шоу-бізнесу

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Мати Сильвестра Сталлоне — Жаклін (Джекі) Сталлоне — померла у віці 98 років.

За словами молодшого брата Сильвестра Френка, Джекі «відійшла уві сні, як і хотіла». Френк Сталлоне зазначив, що його брат по-королівському дбав про неї впродовж усього її життя, пише Sky News.

Джекі Сталлоне народилася 29 листопада 1921 року у Вашингтоні в сім’ї адвоката Джона Пола Лейбофіша і бретонки Жанни Вікторії Анни (Адрієнн) Клерек. Її предки по батьківській лінії — Роза і Чарльз Лейбофіш — в 1888 році іммігрували в США з Одеси.

Джекі Сталлоне тричі була заміжня та мала трьох дітей: Сильвестра Сталлоне, музиканта і співака Френка Сталлоне й актрису і співачку Тоні Д’Альто, яка померла у 2012 році.