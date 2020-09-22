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Померла мати Сильвестра Сталлоне — новини шоу-бізнесу

Померла мати Сильвестра Сталлоне (ФОТО)

22 вер 2020, 16:07
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Мати Сильвестра Сталлоне — Жаклін (Джекі) Сталлоне — померла у віці 98 років.

За словами молодшого брата Сильвестра Френка, Джекі «відійшла уві сні, як і хотіла». Френк Сталлоне зазначив, що його брат по-королівському дбав про неї впродовж усього її життя, пише Sky News.

Джекі Сталлоне народилася 29 листопада 1921 року у Вашингтоні в сім’ї адвоката Джона Пола Лейбофіша і бретонки Жанни Вікторії Анни (Адрієнн) Клерек. Її предки по батьківській лінії — Роза і Чарльз Лейбофіш — в 1888 році іммігрували в США з Одеси.

Померла мати Сильвестра Сталлоне

Померла мати Сильвестра Сталлоне

Померла мати Сильвестра Сталлоне

Померла мати Сильвестра Сталлоне

Померла мати Сильвестра Сталлоне


Померла мати Сильвестра Сталлоне

Джекі Сталлоне тричі була заміжня та мала трьох дітей: Сильвестра Сталлоне, музиканта і співака Френка Сталлоне й актрису і співачку Тоні Д’Альто, яка померла у 2012 році.


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