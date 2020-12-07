Стало відомо, яке місто святкуватиме новорічні свята з найбільшим розмахом

Новорічні свята. Фото: Вірусні історії

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Новорічні свята цього року пройдуть з корективами через епідемію коронавірусу. Святкування у містах України планують провести з дотриманням карантинних обмежень, щоб запобігти зростанню кількості нових хворих.

У разі запровадження карантину в українських містах планують транслювати усі урочистості онлайн. Про це повідомляє «24 канал».

Так, у столиці України — Києві — цьогоріч намагатимуться убезпечувати новорічні локації від скупчення людей. Як і в минулі роки, головна ялинка буде розміщена на Софійській площі. Однак цього разу місто не буде влаштовувати концерт на великій сцені та традиційні фестивальні події. Також на святкових локаціях не встановлюватимуть фудкорти.

Натомість у Харкові на площі Свободи вже встановили 36-метрову ялинку. Також тут з’являться вже традиційні атракціони і ковзанка. У місті досі розробляють чіткі запобіжні заходи для уникнення скупчення людей на новорічному ярмарку та біля точок громадського харчування, які будуть працювати під час свят.

Тим часом у Львові теж розпочали підготовку до різдвяних свят. У серці Західної України встановлять ялинку, шопку та дідух. Проте від масових ярмарків та концертів відмовляться через карантинні обмеження.

А от у Вінниці вирішили відмовитися і від щорічної ялинки, але вулиці все одно прикрасять святковою ілюмінацією. Очільник міста, Сергій Моргунов зазначив, приймаючи таке рішення дослухались до думки містян. Деякі люди не бачать доцільності у тому, щоб встановлювати у місті ялинку. Вони радять скерувати гроші у лікарні для боротьби із COVID-19.

У Запоріжжі головну ялинку зазвичай ставлять на площі Маяковського. Цього року мерія провела тендер на монтаж і демонтаж новорічних містечок на суму приблизно 2 млн грн. Ще одну, обласну ялинку мають поставити навпроти обласної держадміністрації на площі Фестивальній.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що цьогорічна святкова ялинка на зимові свята буде у Києві і рекордною, і незвичною. Загальна висота конструкції, яку встановлять на Софійській площі, становитиме 31 м. Саму ж новорічну ялинку поставлять на «казковий пеньок», у який можна буде зайти, якщо дозволить ситуація з коронавірусом.