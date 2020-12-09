Локдаун в Україні можуть запровадити вже у січні. Фото: 24 канал

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Жорсткий карантин в Україні можуть запровадити з 8 до 25 січня 2021 року.

Остаточне рішення щодо локдауну ухвалять 9 грудня, наразі триває обговорення. Загальнодержавний карантин планують продовжити до 28 лютого наступного року. Про це повідомляє з посиланням на джерела в уряді видання LB.ua, яке посилається на копію проекту урядової постанови.

Кабмін планує заборонити під час тотального локдауну відвідування закладів освіти, але садочки та спеціальні заклади працюватимуть. Не працюватимуть кафе, бари, ресторани, крім роботи на виніс, доставку та закладів харчування в аеропортах. У готелях хочуть заборонити роботу ресторанів із 11.00 до 6.00 наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів.

Не відбуватиметься приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, окрім купівлі товарів першої необхідності. Також будуть зачиненими заклади розважальної діяльності. Під час локдауну буде заборонена робота салонів краси, закладів культури, фітнес-залів, басейнів, усіх масових заходів, крім офіційних спортивних. Будуть закритими продовольчі та непродовольчі ринки.

Документ передбачає, що церкви та інші релігійні заклади не закриватимуть, якщо вони наповнені менше ніж на 50% та забезпечують дотримання дистанції 1,5 м між присутніми.

Кабмін також пропонує запровадити обмеження на діяльність кінотеатрів та закладів культури. Їм буде заборонено приймання відвідувачів з наповненістю залів понад 50% місць.

Крім того, з 11 січня по 21 січня уряд рекомендуватиме за можливості встановити дистанційний режим роботи.

Нагадаємо, у містах України святкування Нового року планують провести з дотриманням карантинних обмежень, щоб запобігти зростанню кількості нових хворих. У разі запровадження карантину в українських містах планують транслювати усі урочистості онлайн.