Підсумки “Нормандії” підбили у Зеленського — Без миру під “ялинку”

https://racurs.ua/ua/n147526-pidsumky-normandiyi-pidbyly-u-zelenskogo-bez-myru-pid-yalynku.html

Ракурс

Підсумки «Нормандії» підбив очільник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. За його словами, важливі соціальні та гуманітарні питання, про які було домовлено під час торішнього саміту у «нормандському форматі» 9 грудня, не виконуються через ультиматуми Росії.

Давайте візьмемо основні пункти. Перший - про обмін утримуваних осіб. Україна місяць тому подала списки зі свого боку. Зустрічних списків ми не отримали… Другий — КПВВ. Україна додатково побудувала два пункти на сучасному рівні, вони готові до роботи. Це не політичне, а соціальне питання. Третій — розмінування. Київ запропонував 19 точок розмінування, — зазначив Кравчук в коментарі УНН щодо виконання минулорічних домовленостей.

Кравчук переконаний, що Україна робить все для виконання й інших питань, які піднімалися у Парижі.

Якщо… російська сторона блокує… а вона блокує… Не можна ці питання прив’язувати до політичних, як це робить Росія. Вона каже: спочатку політичні питання, потім всі інші. І якщо ті політичні питання, які вони хочуть нам продиктувати, а не просто обговорити, мовляв, не будуть вирішуватись, то інші також не будуть вирішуватись — так заявляють офіційно на відеоконференціях у ТКГ, — повідомив глава української делегації у ТКГ.

Практичні гуманітарні і соціальні питання, які були одними з важливих у «нормандському форматі» 9 грудня 2019 року, не виконуються через позицію Москви, резюмував Кравчук.