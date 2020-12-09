Итоги «Нормандии» подвели у Зеленского — Без мира под «елку»

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Итоги «Нормандии» подвел глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук. По его словам, важные социальные и гуманитарные вопросы, реализовать которые стороны договорились на саммите в «нормандском формате» 9 декабря 2019 года, не выполняются из-за ультиматума России.

Давайте возьмем основные пункты. Первый — об обмене пленными. Украина месяц назад предоставила списки со своей стороны. Встречных списков мы не получили… Второй — КПВВ. Украина дополнительно построила два пункта на современном уровне, они готовы к работе. Это не политический, а социальный вопрос. Третий — разминирование. Киев предложил 19 точек разминирования, — отметил Кравчук в комментарии УНН о выполнении прошлогодних договоренностей.

Кравчук убежден, что Украина делает все возможное для выполнения и других вопросов, которые поднимались в Париже.

Если… российская сторона блокирует…, а она блокирует… Нельзя эти вопросы привязывать к политическим, как это делает Россия. Она говорит: сначала политические вопросы, потом все остальные. И если те политические вопросы, которые они хотят нам диктовать, а не просто обсудить, мол, не будут решаться, то другие тоже не будут решаться — так заявляют официально на видеоконференциях в ТКГ, — сообщил глава украинской делегации в ТКГ.

Практические гуманитарные и социальные вопросы, которые были одними из самых важных в «нормандском формате» 9 декабря 2019 года, блокируются из-за позиции Москвы, резюмировал Кравчук.