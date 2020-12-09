Год после Парижского саммита — Киев рассказал, что будет делать дальше в ТКГ, фото — Суспільне

https://racurs.ua/n147520-god-posle-parijskogo-sammita-kiev-rasskazal-chto-budet-delat-dalshe-v-tkg.html

Ракурс

Мир на Донбассе через год после саммита в Париже не наступил. 9 декабря 2019 года президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии провели в Париже очередные переговоры в «нормандском» формате.

Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и Владимир Путин тогда договорились о полном прекращении огня, обмене пленными «всех на всех», открытии новых пунктов пропуска, разминировании и новых участках разведения войск.

Значительного прогресса в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе не только не произошло — сам переговорный процесс вновь зашел в тупик. За время, прошедшее после последней встречи лидеров «нормандской» четверки, Украина потеряла на фронте 54 военных.

В этом месяце также заканчивается дедлайн, о котором в прошлом году объявил президент Зеленский: за год закончить войну на Донбассе или изменить тактику переговоров.

В трехсторонний контактной группе (ТКГ) 9 декабря сообщили, что следующими шагами Киева должно стать:

дальнейшее освобождение удерживаемых лиц,

обеспечение полного и безусловного допуска международных организаций, прежде всего Международного комитета Красного креста, ко всем незаконно удерживаемым;

открытие и надлежащее функционирование пунктов пропуска через линию разграничения;

выполнения безопасности условий (разминирование, разведение войск);

продолжение обсуждения рабочих предложений Украины по выполнению политических аспектов выводов Парижского саммита.