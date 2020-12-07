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Ракурс
Когда появится «план Б» по Донбассу, сообщил Кравчук. Фото: pravda.com

Когда появится «план Б» по Донбассу — подробности от Кравчука

7 дек 2020, 19:28
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«План Б» по Донбассу может быть утвержден Советом национальной безопасности и обороны Украины в начале 2021 года.

На сегодня такой план уже разрабатывается, в его разработке лично принимает участие и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Об этом Кравчук заявил в интервью РИА «Новости».

Я думаю, что в начале нового года, — отметил он.

При этом глава украинской делегации отказался отвечать на вопрос, предлагал ли он украинским властям инициировать отключение России по международной расчетной системы SWIFT.


Напомним, в ноябре советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что ключевая идея так называемого плана Б по Донбассу — введение миротворческого контингента.

Отмечалось, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе уже фактически нашла способ обеспечить вариант с миротворцами. Также он отметил, что увеличение представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе — это «мощный элемент контроля».

Источник: Ракурс


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