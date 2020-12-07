Когда появится «план Б» по Донбассу — подробности от Кравчукаhttps://racurs.ua/n147455-kogda-poyavitsya-plan-b-po-donbassu-podrobnosti-ot-kravchuka.htmlРакурс
«План Б» по Донбассу может быть утвержден Советом национальной безопасности и обороны Украины в начале 2021 года.
На сегодня такой план уже разрабатывается, в его разработке лично принимает участие и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Об этом Кравчук заявил в интервью РИА «Новости».
Я думаю, что в начале нового года, — отметил он.
При этом глава украинской делегации отказался отвечать на вопрос, предлагал ли он украинским властям инициировать отключение России по международной расчетной системы SWIFT.
Напомним, в ноябре советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что ключевая идея так называемого плана Б по Донбассу — введение миротворческого контингента.
Отмечалось, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе уже фактически нашла способ обеспечить вариант с миротворцами. Также он отметил, что увеличение представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе — это «мощный элемент контроля».