Коли з’явиться «план Б» по Донбасу, повідомив Кравчук. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/ua/n147455-koly-z-yavytsya-plan-b-po-donbasu-podrobyci-vid-kravchuka.html

Ракурс

«План Б» по Донбасу може бути затверджений Радою національної безпеки і оборони України на початку 2021 року.

На сьогодні такий план вже розробляється, в його розробці особисто приймає участь і глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. Про це Кравчук заявив в інтерв’ю РІА «Новости».

Я думаю, що на початку нового року, — зазначив він.

При цьому глава української делегації відмовився відповідати на питання, чи пропонував він українській владі ініціювати відключення Росії з міжнародної розрахункової системи SWIFT.

Нагадаємо, у листопаді радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що ключова ідея так званого плану Б по Донбасу — введення миротворчого контингенту.

Наголошувалося, що українська сторона в Тристоронній контактній групі вже фактично знайшла спосіб забезпечити варіант з миротворцями. Також він відзначив, що збільшення представників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі — це «потужний елемент контролю».