Суд зобов’язав Венедіктову відкрити справи проти Дубінського та Деркача

Справи проти Дубінського та Деркача повинна відкрити Венедіктова. Фото: bbc.uk

https://racurs.ua/ua/n147454-sud-zobov-yazav-venediktovu-vidkryty-spravy-proty-dubinskogo-ta-derkacha.html

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Відкрити кримінальне провадження щодо ймовірної державної зради нардепів Андрія Деркача і Олександра Дубінського зобов’язав суд генерального прокурора Ірину Венедіктову.

Відповідне рішення ухвалив Печерський районний суд, який розглядав справу за скаргами «Центру протидії корупції». Ще у жовтні ЦПК звернувся до Офісу генпрокурора із заявами про злочин Деркача та Дубінського. В організації заявили, що ці двоє нардепів на власній прес-конференції «безпідставно заявили» про необхідність розслідування нібито корупції тодішнього кандидата в президенти США Джо Байдена. Про це повідомили в «Центрі протидії корупції».

Крім того, зазначається, що Деркач та Дубінський ініціювали створення парламентської Тимчасової слідчої комісії. У ЦПК вважають, що такі дії можна розцінювати як державну зраду, зважаючи на стратегічні відносини України і США.

В організації зазначили, що Венедіктова відмовилася відкривати кримінальні провадження проти цих нардепів, й саме тому ЦПК вирішив оскаржити бездіяльність керівника Офісу генпрокурора в суді.

Нагадаємо, адміністрація соціальної мережі Facebook видалила акаунт народного депутата Андрія Деркача за втручання у президентські вибори в США.