Законопроект про статус ОРДЛО внесли до ВРУ. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n147453-zakon-pro-osoblyvyy-status-ordlo-vnesly-do-rady.html

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Законопроект про продовження дії особливого статусу Донбасу внесли до Верховної Ради.

Проект закону № 4467 «Про внесення зміни до ст. 1 закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» був зареєстрований у понеділок, 7 грудня. Наразі документ переданий на розгляд керівництву. Текст законопроекту поки на сайті ВРУ відсутній. Про це повідомляється на веб-сторінці парламенту.

Як повідомила партія «Слуга народу» у Telegram-каналі, законопроект має продовжити дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО до 31 грудня 2021 року. Законопроект підписали 54 нардепи.

Голова партії Олександр Корнієнко зазначив, що цей законопроект необхідний для того, щоб представники України на перемовинах у Мінську могли спокійно продовжити роботу. «Слуги» переконують, що в 2020 році ситуація на Донбасі принципово змінилася, оскільки влада зуміла перезавантажити переговорний процес і домовитися про режим припинення вогню на Донбасі, який діє з 27 липня.

Нагадаємо, 18 грудня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження особливого статусу Донбасу, який передбачав продовження до кінця 2020 року закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».