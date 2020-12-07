Законопроект о статусе ОРДЛО внесли в ВРУ. Фото: slovoidilo.ua

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Законопроект о продлении действия особого статуса Донбасса внесли в Верховную Раду.

Проект закона № 4467 «О внесении изменения в ст. 1 закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» был зарегистрирован в понедельник, 7 декабря. Сейчас документ передан на рассмотрение руководству. Текст законопроекта пока на сайте ВРУ отсутствует. Об этом сообщается на веб-странице парламента.

Как сообщила партия «Слуга народа» в Telegram-канале, законопроект должен продлить действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО до 31 декабря 2021 года. Законопроект подписали 54 нардепа.

Председатель партии Александр Корниенко отметил, что этот законопроект необходим для того, чтобы представители Украины на переговорах в Минске могли спокойно продолжить работу. «Слуги» убеждают, что в 2020 году ситуация на Донбассе принципиально изменилась, поскольку власти сумели перезагрузить переговорный процесс и договориться о режиме прекращения огня на Донбассе, который действует с 27 июля.

Напомним, 18 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса, который предусматривал продление до конца 2020 года закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».