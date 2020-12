Стало відомим походження загадкових монолітів, фото — Naked Science

https://racurs.ua/ua/n147452-stalo-vidomym-pohodjennya-zagadkovyh-monolitiv-foto.html

Ракурс

Ідентичні моноліти виявили в Нідерландах, Румунії, США і на острові Уайт. Їх творці обіцяють ще більше подібних арт-об'єктів.

За бажанням такий моноліт можна придбати за 45 тис. дол. Моноліти віддалено нагадують об'єкт із фільму «Космічна одіссея 2001 року» режисера Стенлі Кубрика. Про це повідомляє Naked Science.

За останні тижні їх виявляли в різних куточках планети: спочатку посеред пустелі в штаті Юта (США), потім у Румунії та Каліфорнії.

З’ясувалося, що сріблясті об'єкти не такі вже загадкові, тож можна відкинути всі припущення про їх неземне походження. Як повідомляє New York Post, «відповідальність» за створення монолітів на себе взяла американська арт-група The Most Famous Artist.

Спочатку в її інстаграм-акаунті з’явився пост про основні характеристики першого об'єкта (в штаті Юта), доповнений посиланням на сайт Monoliths-as-a-service.com, де такий моноліт можна замовити за 45 тис. дол. Термін доставки — від чотирьох до шести тижнів. Потім колектив виклав запис з рендером об'єкта, а також знімок четвертого «стовпа», який на цей раз встановили в національному парку Джошуа-Трі (південний схід Каліфорнії).

У наступному пості розповіли про процес полірування. В інтерв’ю порталу Mashable засновник арт-групи Метті Мо розповів, що він не встиг викласти знімок румунського моноліту, оскільки «було тільки три місця для фотографій на сайті».

Можу сказати, що ми добре відомі такими трюками й пропонуємо послуги зі створення справжніх арт-об'єктів у вигляді монолітів. Поки що я не можу надати більше знімків, але обіцяю зробити це найближчим часом, — розповів він.

Співавтором цих арт-об'єктів може бути й фотограф Ерік Джунке. Він на своїй сторінці в інстаграмі опублікував кілька знімків з обрисами монолітів у каліфорнійській пустелі, підписані як Doorway (в перекладі — «дверний отвір»). Його пости теж супроводжував тег #monolith.

Тим часом ще два об'єкти з’явилися на британському острові Уайт і в Нідерландах. Перший напередодні побачив 29-річний місцевий житель Том Данфорд, що гуляв з собакою і нареченою на пляжі Комптон.

Я читав ці історії про моноліти, про які пишуть останнім часом, тому відразу його розпізнав. Людина, яка поставила його там, знає, що робить. Це все жарти, не вірю я в конспірологічні теорії, — заявив Данфорд журналістам.

Інший моноліт (шостий за рахунком) виявили посеред поля в голландської провінції Фрісландія. Він був схожий на попередні об'єкти, проте мав більш матову поверхню. За словами очевидців, біля моноліту вони не побачили ніяких слідів машин, які могли б привезти його.

Виглядає так, ніби його спустили зверху. Швидше за все, несли його як мінімум дві людини … Думаю, що туди його помістила група художників. Але на ньому немає підпису, — розповів один із них, додавши, що об'єкт уже прибрали.

Нагадаємо, раніше «Ракурс» повідомляв, що моноліти невідомого походження, зроблені з металу, продовжують виявляти у світі. Блискучий матеріал надає моноліту зачаровує блиск, коли сонце займає вдале положення на небі.