Стало известно происхождение таинственных монолитов

Идентичные монолиты обнаружили в Румынии, Нидерландах, США и на острове Уайт. Их создатели обещают еще больше подобных арт-объектов.

При желании такой монолит можно приобрести за 45 тыс. долл. Монолиты отдаленно напоминают объект из фильма «Космическая одиссея 2001 года» режиссера Стэнли Кубрика. Об этом сообщает Naked Science.

За последние недели их обнаруживали в разных уголках планеты: сначала посреди пустыни в штате Юта (США), затем в Румынии, потом в Калифорнии.

Выяснилось, что серебристые объекты не такие уж загадочные и можно отбросить все предположения об их внеземном происхождении. Как сообщает New York Post, «ответственность» за создание монолитов на себя взяла американская арт-группа The Most Famous Artist.

Сначала в ее Инстаграм появился пост о основных характеристиках первого объекта (в штате Юта), дополненный ссылкой на сайт Monoliths-as-a-service.com, где такой «монолит» можно заказать за 45 тыс. долл. Срок доставки — от четырех до шести недель. Затем коллектив выложил запись с рендером объекта, а также снимок четвертого «столба», который на этот раз установили в национальном парке Джошуа-Три (юго-восток Калифорнии). Следующий пост рассказал о процессе полировки.

В интервью порталу Mashable основатель арт-группы Мэтти Мо поделился, что он не выложил снимок румынского монолита, поскольку «было только три места для фотографий на сайте».

Могу сказать, что мы хорошо известны трюками такого рода и предлагаем услуги по созданию подлинных арт-объектов в виде «монолитов». Пока что я не могу предоставить больше снимков, но обещаю сделать это в ближайшие дни и недели, — рассказал он.

Соавтором этих арт-объектов может быть и фотограф Эрик Джунке. Он на своей странице в Инстаграм опубликовал несколько снимков с очертаниями монолитов в калифорнийской пустыне, подписанные как Doorway (в переводе — «дверной проем»). Его посты тоже сопровождал тег #monolith. Между тем еще два объекта появились на британском острове Уайт и в Нидерландах.

Первый увидел 29-летний местный житель Том Данфорд, гулявший с собакой и невестой по пляжу Комптон.

Я читал эти истории о монолитах, о которых пишут в последнее время, поэтому сразу его распознал. Человек, который поставил его там, знает, что делает. Это кто-то подшучивает, не верю я в конспирологические теории, — заявил Данфорд журналистам.

Другой монолит (шестой по счету) обнаружили посреди поля в голландской провинции Фрисландия. Он был похож на предыдущие объекты, однако имел более матовую поверхность. По словам очевидцев, около монолита они не увидели никаких следов машин, которые могли бы привезти его.

Выглядит так, будто его спустили сверху. Скорее всего, несли его как минимум два человека… Думаю, что туда его поместила группа художников. Но на нем нет подписи, — рассказал один из них, добавив, что объект уже убрали.

Напомним, ранее мы сообщали, что монолиты неизвестного происхождения, сделанные из металла, продолжают находить в мире. Отмечается, что блестящий материал придает монолитам завораживающий блеск, когда солнце занимает удачное положение на небе.