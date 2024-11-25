Гетманцев змусив платити ПДВ штучний інтелект

https://racurs.ua/ua/n201550-getmancev-zmusyv-platyty-pdv-shtuchnyy-intelekt.html

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«Штучний інтелект» платитиме податки в Україні.

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Про це 25 листопада у своїх соцмережах написав народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За його словами, користувачі платних підписок продуктів компанії OpenAI в Україні почали отримувати повідомлення, що з 1 січня 2025 року почне сплачувати податок на додану вартість (ПДВ), який також відомий як «податок на Google».

Для включення дійсного ідентифікаційного номера платника ПДВ, юзери штучного інтелекту мають оновити обліковий запис.