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Гетманцев заставил платить НДС искусственный интеллект
Гетманцев заставил платить НДС искусственный интеллектhttps://racurs.ua/n201550-getmancev-zastavil-platit-nds-iskusstvennyy-intellekt.htmlРакурс
«Штучний інтелект» платитиме податки в Україні.
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Про це 25 листопада у своїх соцмережах написав народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.
За його словами, користувачі платних підписок продуктів компанії OpenAI в Україні почали отримувати повідомлення, що з 1 січня 2025 року почне сплачувати податок на додану вартість (ПДВ), який також відомий як «податок на Google».
Для включення дійсного ідентифікаційного номера платника ПДВ, юзери штучного інтелекту мають оновити обліковий запис.
Гетманцев змусив (навіть) штучний інтелект платити ПДВ в Україні, — жартома зазначив Железняк.
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