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Рада "підкилимно" прибрала опцію конфіскації майна в корупціонерів, які укладають угоди зі слідством, - нардепка
Рада «підкилимно» прибрала опцію конфіскації майна в корупціонерів, які укладають угоди зі слідством, — нардепкаhttps://racurs.ua/ua/n201549-rada-pidkylymno-prybrala-opciu-konfiskaciyi-mayna-v-korupcioneriv-yaki-ukladaut-ugody.htmlРакурс
Верховна Рада України, у найкращих «підкилимних» традиціях, тихенько прибрала можливість конфіскації майна в корупціонерів, які за новим законом можуть уникнути в’язниці шляхом укладення угоди зі слідством.
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Про це 25 листопада повідомила голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна.
Ухвалений 20 листопада закон, який позбавляє державних нагород за популяризацію держави-агресора, містив у собі заміну ст. 77 Кримінального кодексу. Ця заміна прибрала конфіскацію як покарання для корупціонерів.
Радіна наголосила, що ці зміни були несподіваними і вона негайно подаватиме законопроєкт для термінового виправлення ситуації.
22 листопада президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо позбавлення державних нагород 34 осіб — колишніх нардепів, міністрів, політиків, співаків та інших.
Центр протидії корупції зазначив, що важлива частина реформи зі слідством проіснувала «аж 20 днів». Реформа була частиною вимог для отримання 4 млрд євро від ЄС. 20 листопада Рада ухвалила президентський закон № 4074-IX про позбавлення колаборантів державних нагород, а 29 жовтня Верховна Рада ухвалила євроінтеграційний закон № 4033-IX щодо угод зі слідством для обвинувачених у корупції.
Першим юридичну колізію помітив доктор юридичних наук Юрій Пономаренко. Два дні тому він написав про це у своєму Фейсбук. Він пояснив, що 21 листопада в «Голосі України» опублікували закон, в якому ст. 77 була викладена в новій редакції — без ч. 2 про можливість конфіскації майна корупціонерів.
Таким чином, ч. 2 ст. 77, яка передбачала можливість застосування конфіскації майна при звільненні від відбування покарання з випробуванням у разі засудження на підставі угоди про визнання винуватості за корупційне або пов’язане з корупцією кримінальне правопорушення, пробула чинною лише 20 днів —
з 01.11.2024по 20.11.2024, — зазначив він.