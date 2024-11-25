Рада "підкилимно" прибрала опцію конфіскації майна в корупціонерів, які укладають угоди зі слідством, - нардепка

https://racurs.ua/ua/n201549-rada-pidkylymno-prybrala-opciu-konfiskaciyi-mayna-v-korupcioneriv-yaki-ukladaut-ugody.html

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Верховна Рада України, у найкращих «підкилимних» традиціях, тихенько прибрала можливість конфіскації майна в корупціонерів, які за новим законом можуть уникнути в’язниці шляхом укладення угоди зі слідством.

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Про це 25 листопада повідомила голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна.

Ухвалений 20 листопада закон, який позбавляє державних нагород за популяризацію держави-агресора, містив у собі заміну ст. 77 Кримінального кодексу. Ця заміна прибрала конфіскацію як покарання для корупціонерів.

Радіна наголосила, що ці зміни були несподіваними і вона негайно подаватиме законопроєкт для термінового виправлення ситуації.

22 листопада президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо позбавлення державних нагород 34 осіб — колишніх нардепів, міністрів, політиків, співаків та інших.

Центр протидії корупції зазначив, що важлива частина реформи зі слідством проіснувала «аж 20 днів». Реформа була частиною вимог для отримання 4 млрд євро від ЄС. 20 листопада Рада ухвалила президентський закон № 4074-IX про позбавлення колаборантів державних нагород, а 29 жовтня Верховна Рада ухвалила євроінтеграційний закон № 4033-IX щодо угод зі слідством для обвинувачених у корупції.

Першим юридичну колізію помітив доктор юридичних наук Юрій Пономаренко. Два дні тому він написав про це у своєму Фейсбук. Він пояснив, що 21 листопада в «Голосі України» опублікували закон, в якому ст. 77 була викладена в новій редакції — без ч. 2 про можливість конфіскації майна корупціонерів.