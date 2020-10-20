Facebook заблокував акаунт нардепа Андрія Деркача. Фото: Gleb Garanich/Reuters

https://racurs.ua/ua/n145328-facebook-vydalyv-storinku-nardepa-derkacha.html

Ракурс

Сторінку народного депутата Андрія Деркача у Facebook видалили за втручання у президентські вибори в США.

Адміністрація соціальної мережі Facebook видалила акаунт парламентаря «за порушення нашої політики, спрямованої проти використання нашої платформи людьми, які беруть участь в операціях з надання впливу на вибори». У Сполучених Штатах Деркача називають «російським агентом». Про це повідомляє The Daily Beast.

За інформацією видання, Деркач був пов’язаний з адвокатом глави США Дональда Трампа Руді Джуліані та збирав відомості про кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена та його сина Хантера.

Наразі обліковий запис Деркача в Facebook недоступний.

Нагадаємо, у травні цього року народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи нібито переговорів п’ятого президента України Петра Порошенка та колишнього віце-президента США, а нині учасника президентських виборів Джо Байдена.

У вересні Мінфін Сполучених Штатів запровадив проти Деркача санкції через його спроби вплинути на президентські вибори. А в жовтні представники Вашингтону заявили, що санкції, запроваджені проти Деркача, можуть позначитися на близьких до нього особах та бізнесах.