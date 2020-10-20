Facebook заблокировал аккаунт нардепа Андрея Деркача. Фото: Gleb Garanich/Reuters

https://racurs.ua/n145328-facebook-udalil-stranicu-nardepa-derkacha.html

Ракурс

Страницу народного депутата Андрея Деркача в Facebook удалили за вмешательство в президентские выборы в США.

Администрация социальной сети Facebook удалила аккаунт парламентария «за нарушение нашей политики, направленной против использования нашей платформы людьми, которые принимают участие в операциях по оказанию влияния на выборы». В Соединенных Штатах Деркача называют «российским агентом». Об этом сообщает The Daily Beast.

По информации издания, Деркач был связан с адвокатом главы США Дональда Трампа Руди Джулиани и собирал сведения о кандидате в президенты от Демократической партии Джо Байдене и его сыне Хантере.

Сейчас учетная запись Деркача в Facebook недоступна.

Напомним, в мае этого года народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи якобы переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США, а ныне участника президентских выборов Джо Байдена.

В сентябре Минфин Соединенных Штатов ввел против Деркача санкции из-за его попыток повлиять на президентские выборы. А в октябре представители Вашингтона заявили, что санкции, введенные против Деркача, могут сказаться на близких к нему лицах и бизнесах.