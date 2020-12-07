Суд обязал Венедиктову открыть дела против Дубинского и Деркача

Дела против Дубинского и Деркача должна открыть Венедиктова. Фото: bbc.uk

https://racurs.ua/n147454-sud-obyazal-venediktovu-otkryt-dela-protiv-dubinskogo-i-derkacha.html

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Открыть уголовное производство из-за вероятной государственной измены нардепов Андрея Деркача и Александра Дубинского обязал суд генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Соответствующее решение принял Печерский районный суд, который рассматривал дело по жалобам «Центра противодействия коррупции». Еще в октябре ЦПК обратился в Офис генпрокурора с заявлениями о преступлении Деркача и Дубинского. В организации заявили, что эти два нардепа на собственной пресс-конференции «безосновательно заявили» о необходимости расследования якобы коррупции тогдашнего кандидата в президенты США Джо Байдена. Об этом сообщили в «Центре противодействия коррупции».

Кроме того, отмечается, что Деркач и Дубинский инициировали создание парламентской Временной следственной комиссии. В ЦПК считают, что такие действия можно расценивать как государственную измену, учитывая стратегические отношения Украины и США.

В организации отметили, что Венедиктова отказалась открывать уголовные производства против этих нардепов, и именно поэтому ЦПК решил обжаловать бездействие руководителя Офиса генпрокурора в суде.

Напомним, администрация социальной сети Facebook удалила аккаунт народного депутата Андрея Деркача за вмешательство в президентские выборы в США.