«Санта-Барбара» продолжается — резолюцию о победе Байдена заблокировали республиканцы

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Ракурс

Резолюцию о победе Джо Байдена на выборах президента США заблокировали представители Республиканской партии в комитетах по инаугурации главы государства в Конгрессе.

Сенаторы проголосовали против документа, подтверждающего подготовку к передаче полномочия главы Белого дома Байдену. Таким образом президент Дональд Трамп в Вашингтоне продолжает борьбу за результаты ноябрьских выборов. Об этом пишет влиятельное издание Bloomberg.

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл, сенатор Рой Блант и лидер республиканцев в палате Кевин Маккарти проголосовали против резолюции.

Поразительно, насколько республиканцы отказываются признать результаты выборов и признать Джо Байдена и Камалу Харрис нашим следующим президентом и вице-президентом, — заявил лидер большинства в Палате представителей демократ Стени Хойер.

Совместный комитет Конгресса традиционно планирует церемонию инаугурации главы Белого дома. Однако Трамп до сих пор отказывается признать свое поражение на выборах президента в США и обвиняет демократов в фальсификации волеизъявления.

Почти все иски, выдвинутые штабом Трампа суды сразу отвергали из-за отсутствия доказательств.

Напомним, 4 декабря избранный президент США Байден сообщил, что планирует принять присягу на ступенях Капитолия США. Однако церемония его инаугурации, которая состоится 20 января, будет носить более виртуальный характер из-за пандемии коронавируса.