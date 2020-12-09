“Санта-Барбара” триває — резолюцію про перемогу Байдена заблокували республіканці

https://racurs.ua/ua/n147522-santa-barbara-tryvaie-rezoluciu-pro-peremogu-baydena-zablokuvaly-respublikanci.html

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Резолюцію про перемогу Джо Байдена на виборах президента США заблокували представники Республіканської партії у комітетах щодо інавгурації глави держави в Конгресі.

Сенатори проголосували проти документу, який підтверджує підготовку до передачі повноважень глави Білого дому Байдену. Таким чином президент Дональд Трамп у Вашингтоні продовжує боротьбу за результати листопадових перегонів. Про це пише впливове видання Bloomberg.

Лідер сенатської більшості Мітч Макконнелл, сенатор Рой Блант і лідер республіканців в палаті Кевін Маккарті проголосували проти резолюції.

Вражає, наскільки республіканці відмовляються визнати результати виборів і визнати Джо Байдена і Камалу Гарріс нашим наступним президентом і віце-президентом, — заявив лідер більшості в Палаті представників демократ Стені Хойер.



Спільний комітет Конгресу традиційно планує церемонію інавгурації глави Білого дому. Проте Трамп досі відмовляється визнати свою поразку на виборах президента у США і звинувачує демократів у фальсифікації волевиявлення. Майже всі юридичні заперечення, висунуті штабом Трампа суди одразу відхиляли через відсутність доказів.

Нагадаємо, 4 грудня обраний президент США Байден розповів, що планує скласти присягу на сходах Капітолію США. Однак церемонія його інавгурації, яка відбудеться 20 січня, носитиме більш віртуальний характер через пандемію коронавірусу.