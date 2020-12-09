Pornhub змінив правила користування сайтом. Фото: hsto.org

https://racurs.ua/ua/n147519-pornhub-zminyv-pravyla-korystuvannya-saytom-pislya-skandalu-z-nepovnolitnimy.html

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Порносайт Pornhub обмежив завантаження і скачування відео на тлі журналістських розслідувань.

Правила користуванням сайту змінилися після публікацій розслідування The New York Times про те, як сервіс заробляє на насильстві та відео із неповнолітніми. Від вчорашнього дня, 8 грудня, введене обмеження на завантаження відео. Про це повідомляється на самому сайті.

Зазначається, що відтепер завантажувати відео можуть лише партнери Pornhub по контенту і учасники Модельної програми сайту, які заробляють на контенті. А з 2021 року ресурс введе систему ідентифікації користувачів, які завантажують відео.

Адміністрація сайту переконує, що посилить модерацію контенту і розширить список заборонених тегів. Особливо уважно тепер вестиметься робота із захисту прав дітей за допомогою технологій CSAI Match та PhotoDNA, а також із пошуку та видалення нелегального контенту.

Напередодні видання The New York Times написало, що сайт Pornhub заробляє на відео з реальними сценами насильства та неповнолітніми. Одна жінка розповіла журналістам, що знайшла понад 50 роликів на сайті зі своєю 15-річною дочкою після її зникнення. Ще одна 19-річна дівчина зізналася, що її жорстоко цькували у школі, оскільки її хлопець завантажив на цей ресурс інтимне відео. Ситуація довела її до наркозалежності, вона навіть намагалася накласти на себе руки.

Після публікації журналістського розслідування платіжні системи Visa і Mastercard почали розслідування щодо банку MindGeek, який є материнською компанією Pornhub.

Нагадаємо, у Приморському краї Росії затримали 18-річного юнака, який транслював порно на будівлі районної адміністрації під час святкування Масляної.